В Татарстане из-за розлива нефти с ущербом природе в 16,8 миллиона рублей возбудили уголовное

СЕГОДНЯ 14:27 2019-03-05T14:27:23+03:00

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В Бугульме во время обследования производственной базы на улице Монтажная был выявлен розлив нефтепродуктов на землю. Площадь загрязнения составила несколько десятков квадратных метров. Предполагаемый ущерб, который был нанесен природе, превысил 16,8 миллиона рублей.

- Этот розлив повлек тяжкие последствия в виде уничтожения почвенно-растительного покрова и микроорганизмов, что в итоге создало угрозу причинения вреда здоровью человека и окружающей среде. Результаты анализов проб почвы показали превышение содержания в них нефтепродуктов в 56 раз, - сообщили в следственном комитете Татарстана. – По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов».

Сейчас в ходе следствия устанавливаются всех обстоятельства произошедшего. В том числе выясняется, происхождение тех самых нефтепродуктов.

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ИСТОЧНИК KP.RU