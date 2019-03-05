2019-03-05T15:45:15+03:00
Общество

6 марта в трех районах Казани отключат свет

Это произойдет из-за планового ремонта и техобслуживания на сетях
Олег ЛУГОВОЙ
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Свет отключат в том числе и в частных домах.Свет отключат в том числе и в частных домах.Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна
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Так, в эту среду, 6 марта, с 8.00 до 11.00 обесточат дома в Вахитовском районе по адресам: улица Айвазовского, 27, 27а и улица Волкова, 52, 54, 56;

Также в этом районе с 13.00 до 16.00 свет отключат и в доме №5 на улице Николаева.

А с 9.00 до 17.00 электричество пропадет в домах поселка Борисково Приволжского района, которые расположены на улицах: Айни Садретдинова, Варганова и Доватора.

Кроме того, с 9.00 до 18.00 бес света оставят частные дома в Советском районе, расположенные на улицах: Артиллерийская, Зенитная, Зур Урам, Кавалерийская, Краснооктябрьская, Металлистов, Оборонная, Строительная, а также в доме №31а на улице Академика Губкина.

Эти отключения связаны с плановым ремонтом ЛЭП и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций, а также с техобслуживанием на распределительных сетях.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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