2019-03-05T16:44:13+03:00
Общество

Мэр Казани возглавил рейтинг медиа-эффективности руководителей Татарстана

Ранее Ильсур Метшин занимал второе место, уступая главе Альметьевского района Айрату Хайруллину
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба мэрии КазаниФото: пресс-служба мэрии Казани
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Значительные изменения произошли в рейтинге меда-эффективности руководителей министерств, ведомств, глав городов муниципальных районов Татарстана. Так, например, по данным за четвертый квартал 2018 года Ильсур Метшин занял в списке первое место. Ранее он уступал главе Альметьевского района Айрату Хайруллину, который сейчас, сместившись, оказался на 4 позиции.

Кроме того, согласно исследованию Промрейтинга, медиа-эффективность выросла и у министра образования и науки Татарстана Рафиса Бурганова. Он поднялся с 10 строчки рейтинга на восьмую. Но этот подъем - не рекорд. Глава Аксубаевского района Камиль Гилманов смог устроиться на 11-ом месте списка, несмотря на то, что раньше находился на 65-ом.

Вместе с тем министр по делам молодежи республики Дамир Фаттахов опустился на 80 позиций и оказался на 91 месте, мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев и министр экономики региона Фарид Абдулганиев опустились на 67 позиций и заняли 85 и 88 места соответственно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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