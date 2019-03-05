За 2 месяца 2019 года в Казани за неоплату парковок выписали штрафов на 18,6 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 12:40 2019-03-05T12:40:53+03:00

Только за неоплату парковок было вынесено 7 657 постановлений. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Общая же сумма по всем видам нарушений за указанный период превысила 40 миллионов рублей

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Как подсчитали в мэрии Казани, за первые 2 месяца 2019 года городские админкомиссии вынесли 10 тысяч 8 постановлений по выявленным нарушениям. В общей сложности по ним было наложено штрафов на сумму 40 миллионов 91 тысяча 900 рублей.

Традиционно львиная доля нарушений приходится на неоплату автомобилистами услуг муниципальной парковки - 7 657 постановлений с 18 миллионами 615 тысячами рублей штрафов.

На втором месте в этом антирейтинге нарушения правил благоустройства - 840 постановлений и более 17,7 миллионов рублей штрафов.

Далее идет нарушение порядка организации уличной торговли. Было составлено 794 материала составлено со штрафами на более чем 1,5 миллиона рублей.

А за неисполнение муниципальных правовых актов органов местного самоуправления выписано 145 постановлений и наложено штрафов на сумму свыше 1,1 миллиона рублей.

Замыкает этот топ-5 нарушения порядка размещения наружной информации - 512 постановлений на 991,5 тысячи рублей штрафов.

ИСТОЧНИК KP.RU