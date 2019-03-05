СЕГОДНЯ 12:11 2019-03-05T12:11:48+03:00

Злоумышленников задержали с поличным – во время перекачки «черного золота» [видео]

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Сотрудники МВД Татарстана при проверке территории бывшего товарного парка нефти, что в Ютазинском районе республики в двух километрах от деревни Екатериновка задержали с поличным похитителей «черного золота».

34-летний и 25-летний жители Башкирии вместе с 35-летним жителем Набережных Челнов сделали врезку в магистральный нефтепровод одной из башкирских компаний.

Полицейские застали их за перекачкой сырья в автоцистерну, которой была оборудован грузовик.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/695447" frameborder="0"></iframe> В Татарстане из трубопровода похитили нефти на 1 миллион рублей.МВД по РТ

- Злоумышленники похитили нефтесодержащую жидкость объемом около 50 кубических метров, причинив ущерб на сумму более 1 миллиона рублей, - сообщили в МВД Татарстана. – Один из задержанных сейчас находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, а двое других – взяты под стражу.

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ИСТОЧНИК KP.RU