В Татарстане из трубопровода похитили нефти на 1 миллион рублей
Сотрудники МВД Татарстана при проверке территории бывшего товарного парка нефти, что в Ютазинском районе республики в двух километрах от деревни Екатериновка задержали с поличным похитителей «черного золота».
34-летний и 25-летний жители Башкирии вместе с 35-летним жителем Набережных Челнов сделали врезку в магистральный нефтепровод одной из башкирских компаний.
Полицейские застали их за перекачкой сырья в автоцистерну, которой была оборудован грузовик.
В Татарстане из трубопровода похитили нефти на 1 миллион рублей.МВД по РТ
- Злоумышленники похитили нефтесодержащую жидкость объемом около 50 кубических метров, причинив ущерб на сумму более 1 миллиона рублей, - сообщили в МВД Татарстана. – Один из задержанных сейчас находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, а двое других – взяты под стражу.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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