Агентство инвестиционного развития Татарстана провело первую встречу по поводу разработки концепции развития исторического центра Казани

СЕГОДНЯ 12:28 2019-03-05T12:28:28+03:00

Изменить размер текста: A A

В Казани в Агентстве инвестиционного развития (АИР) Татарстана состоялась встреча общественников, инвесторов и застройщиков. Темой обсуждения стала разработка концепции развития исторического центра столицы республики.

Так, по словам архитектора Олега Маклакова, к реализации концепции рабочая группа приступила два месяца назад. После он добавил, что сейчас Казань имеет «горячие инвестиционные территории»: прибрежная зона озера Кабан и улица Хади Такаш.

Сейчас проводится исследование территории, которое закончится 10 июля. После будут утверждаться гипотезы упорядочивания развития площадей. Лишь затем все будет переведено в документы и ту самую концепцию.

При этом Маклаков уже назвал основной идей сохранение исторической целостности города и повышение инвестиционную привлекательность территории.

ИСТОЧНИК KP.RU