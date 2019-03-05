2019-03-05T12:28:28+03:00
Общество

Агентство инвестиционного развития Татарстана провело первую встречу по поводу разработки концепции развития исторического центра Казани

Сейчас проводится исследование территории, которое закончится 10 июля
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: мэрия КаазниФото: мэрия Каазни
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В Казани в Агентстве инвестиционного развития (АИР) Татарстана состоялась встреча общественников, инвесторов и застройщиков. Темой обсуждения стала разработка концепции развития исторического центра столицы республики.

Так, по словам архитектора Олега Маклакова, к реализации концепции рабочая группа приступила два месяца назад. После он добавил, что сейчас Казань имеет «горячие инвестиционные территории»: прибрежная зона озера Кабан и улица Хади Такаш.

Сейчас проводится исследование территории, которое закончится 10 июля. После будут утверждаться гипотезы упорядочивания развития площадей. Лишь затем все будет переведено в документы и ту самую концепцию.

При этом Маклаков уже назвал основной идей сохранение исторической целостности города и повышение инвестиционную привлекательность территории.

ИСТОЧНИК KP.RU

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