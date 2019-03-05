В Казани до конца мая три улицы коттеджного поселка Плодопитомник останутся закрыты
В коттеджном поселке Плодопитомник столицы Татарстана автомобилисты продолжат испытывать неудобства из-за ограничения движения транспорта вплоть до 31 мая.
Там, согласно распоряжению Исполкома Казани, из-за прокладки канализации до указанной даты на машине нельзя будет проехать по следующим участкам:
- улица Жасминная - от дома №30 до улицы Листопадная;
- улица Жимешле - от дома №1 до улицы Листопадная;
- улица Листопадная в районе дома №13а.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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