2019-03-05T11:47:19+03:00
Авто

В Казани до конца мая три улицы коттеджного поселка Плодопитомник останутся закрыты

Перекрытие движения транспорта там продлено распоряжением Исполкома города
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В коттеджном поселке Плодопитомник столицы Татарстана автомобилисты продолжат испытывать неудобства из-за ограничения движения транспорта вплоть до 31 мая.

Там, согласно распоряжению Исполкома Казани, из-за прокладки канализации до указанной даты на машине нельзя будет проехать по следующим участкам:

- улица Жасминная - от дома №30 до улицы Листопадная;

- улица Жимешле - от дома №1 до улицы Листопадная;

- улица Листопадная в районе дома №13а.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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