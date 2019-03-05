2019-03-05T13:04:53+03:00
Экономика

ВТБ перевел расчеты с ЦБ на новую платформу

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ВТБ успешно перевел расчеты с перспективной платёжной системой Банка России на новую платформу взаимодействия P.R.I.S.M, основная задача которой – обеспечить надежный и криптографически защищенный обмен финансовыми сообщениями с ЦБ.

Платформа P.R.I.S.M была разработана ВТБ совместно с компанией Синимекс. Новая система позволила не только централизовать информационное взаимодействие с Банком России, но и обеспечила новый уровень защиты расчетов от мошенников и других внешних воздействий.

Сложность реализации и внедрения P.R.I.S.M в банке была обусловлена масштабом бизнеса ВТБ и существующим ИТ-ландшафтом, построенном на четырех АБС (автоматизированная банковская система). В результате был создан защищенный бесфайловый обмен данными с возможностью гибкой настройки правил доставки финансовых сообщений в ЦБ.

- Банк ВТБ, выступающий одним из лидеров в развитии перспективной платежной системы, был в числе первых, кто отказался от файлового обмена с Банком России и выполнил переход на новую бесфайловую систему, что позволит в разы ускорить обработку платежей, - прокомментировал член правления банка ВТБ Валерий Чулков.

- Мне приятно сообщить, что наша команда в сжатые сроки представила и успешно внедрила данную платформу. Обеспечение надежности и безопасности интересов клиентов – наш безусловный приоритет. Уверена, что система P.R.I.S.M качественно изменит уровень защиты финансовых сообщений с ЦБ, - отметила заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Ольга Дергунова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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