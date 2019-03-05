Какие штрафы ждут предпринимателей Татарстана

СЕГОДНЯ 11:13 2019-03-05T11:13:29+03:00

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Нынешний год может стать самым непростым для бизнеса Казани – конкуренция в большинстве отраслей растет, а покупательская способность падает. Кроме того, в 2019 году предпринимателям нужно держать руку на пульсе изменений в законодательстве, ведь штрафов становится все больше, а активность налоговой - все выше. Какие новые штрафы грозят казанским предпринимателям в этом году помог узнать редакции директор по продажам МТС в Татарстане Антон Перцев.

ЗАРПЛАТА СОТРУДНИКОВ НИЖЕ МРОТ (ШТРАФ ДО 50 000 РУБЛЕЙ)

Бизнесмены не имеют права платить сотрудникам зарплату меньше прожиточного минимума. Поэтому работодателям стоит учесть увеличение МРОТ в регионе. За более низкие зарплаты должностных лиц оштрафуют на сумму до 20 тысяч рублей, индивидуальных предпринимателей — до 5 тысяч рублей, юридических лиц — до 50 тысяч рублей.

Что делать: Внимательно следить и за зарплатами сотрудников, чтобы они не оказались ниже установленных государством значений.

ОТСУТСТВИЕ ОНЛАЙН-КАССЫ (МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ОСТАНОВКЕ БИЗНЕСА)

Сегодня онлайн-кассы обязаны использовать большинство предприятий Татарстана в сфере торговли - организации и ИП с наемными работниками, которые занимаются вендингом, общепитом, и компании на общем и упрощенном налогообложении. С июля 2019 года к ним присоединится бизнес в сфере услуг, организации, выдающие займы, предприниматели на вмененке без работников и другие предприятия, указанные в законе. Онлайн-кассы должны фиксировать информацию обо всех продажах и отправлять ее в налоговую через интернет - это требование ФЗ-54.

Для предпринимателей без кассы сумма штрафа составит от 25% до 50% той суммы, которая была уплачена в обход онлайн кассы, но не меньше 10 тысяч рублей. Штраф для юрлиц выше - до 100% уплаченной в обход кассы суммы, но не меньше 30 тысяч рублей. Повторный штраф приведет к остановке деятельности ИП на 90 дней, а организации – на срок до 2 лет.

Что делать: Покупка онлайн-кассы вместе с подключением составляет около 25 000 рублей. Для тех, кто не готов к таким вложениям, некоторые производители касс готовы предложить аренду или рассрочку. Например, в МТС стоимость кассы напрокат начинается от 1700 рублей. Сюда входит доступ к товароучетной системе, фискальный накопитель и круглосуточная техподдержка и срочная замена кассы. Такой вариант особенно удобен стартапам и сезонному бизнесу.

ПРОДАЖА НЕМАРКИРОВАННОГО ТОВАРА (ШТРАФ ДО 300 000 РУБЛЕЙ)

С 1 июля 2019 года в России заработает обязательная маркировка товаров. В первой волне маркировать станут табачные изделия и обувь, с 1 декабря - автомобильные шины и покрышки, парфюмерия, фототехника и целый список предметов мужской, детской и женской одежды. Производителям, поставщикам и магазинам придется подключиться к единым системам мониторинга и приобрести новое оборудование - это обязывает сделать распоряжение правительства РФ №792-рс.

Штрафы за продажу немаркированного товара для физических лиц составят от 2 тысяч до 4 тысяч рублей, для руководителей компаний и индивидуальных предпринимателей — до 10 тысяч рублей, для юрлиц до 300 тысяч рублей.

Что делать: Чтобы работать по новой системе, магазину нужно приобрести 2-D сканер и ту же онлайн-кассу, на которую установлено специальное программное обеспечение. Для работы с маркировкой технически не подойдут автономные кнопочные кассы. А значит тем, кому предстоит работать с системой не обойтись без онлайн-кассы.

СТАРАЯ СТАВКА НДС В ЧЕКЕ (ШТРАФ ДО 10 000 РУБЛЕЙ)

Еще с начала года НДС увеличился до 20%. До конца первого квартала 2019 года все предприниматели обязаны обновить онлайн-кассы под новую ставку. В противном случае их ждут штрафы - для должностных лиц до 3 тысяч рублей, для юрлиц - до 10 тысяч рублей.

Что делать: Чтобы указывать новую ставку НДС нужно обновить прошивку кассы - для этого необходимо обратиться в сервисный центр или скачать специальное приложение. Легче будет тем, у кого уже есть онлайн-касса - программное обеспечение в большинстве случаев загрузилось по интернету и обновилось автоматически еще 1 января.

ОТСУТСТВИЕ СПЕЦОЦЕНКИ УСЛОВИЙ ТРУДА (ШТРАФ ДО 80 000 РУБЛЕЙ)

С нового года начали штрафовать и работодателей, которые пренебрегли проведением спецоценки условий труда сотрудников. Для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей согласно 426 -ФЗ штраф может составить до 10 тысяч рублей, для юридических лиц — до 80 тысяч рублей.

Что делать: Заключить договор с профильной организацией на проведение оценки условий труда сотрудников. Специалисты компании должны дать оценку рабочим помещениям и определить степень вредности условий труда. Повышенный уровень шума, старые мониторы, душные помещения — все это может быть расценено как негативные для жизни и здоровья сотрудников факторы.

УВОЛЬНЕНИЕ СОТРУДНИКА ПРЕДПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА (ШТРАФ ДО 200 000 РУБЛЕЙ)

Государство стало пристальнее следить за увольнениями возрастных сотрудников - в конце 2018 года был подписан закон, который предусматривает строгие санкции к работодателям за необоснованное увольнение и необоснованный отказ в приеме на работу людей, которым осталось пять лет до пенсии. Нарушителям, которые пренебрегли законом, придется заплатить штраф в размере до 200 000 рублей.

Что делать: внимательнее относиться к сотрудникам старшего возраста - вместо увольнения обратить внимание на курсы переподготовки или предложить альтернативные виды работ.

Для справки, в 2018 году количество субъектов малого и среднего предпринимательства в Татарстане составило 159 тысяч.

ИСТОЧНИК KP.RU