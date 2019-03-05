В Набережных Челнах водитель остался без иномарки, перекрыв дорогу в школу

СЕГОДНЯ 10:44 2019-03-05T10:44:25+03:00

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ЧП произошло в Набережных Челнах в начале марта. Утром иномарка "КИА Рио" припарковали возле школы №46. Автомобиль мешал для проезда транспорта образовательного учреждения, и сотрудники школы вызвали инспекторов ДПС. Те в свою очередь - эвакуатор, чтобы отправить нарушителя на спецстоянку до обнаружения нерадивого водителя.

Когда мужчина пришел за своим транспортом, то выяснилось, что у водителя административных штрафов накопилось на 111 тысяч рублей, и он их не выплачивает. К этому моменту 70 тысяч рублей его долгов уже попали к приставам.

В результате приставы арестовали иномарку нарушителя, а на него составили протокол за несвоевременную оплату штрафа. Мужчине грозит или увеличение вдвое суммы неоплаченных штрафов, или административный арест до 15 суток за каждый просроченный штраф.

Также за неправильную парковку он получил еще один штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU