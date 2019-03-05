2019-03-05T10:23:12+03:00
Происшествия

В Казани иномарка сбила 10-летнего школьника-нарушителя

Мальчик переходил дорогу на "красный" сигнал светофора
Лика ИСАЕВА
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Мальчику потребовалась помощь медиковМальчику потребовалась помощь медиковФото: Из материалов пресс-службы
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Наезд на 10-летнего школьника произошел 4 марта, в понедельник, в 17.20 на перекрестке улиц Назарбаева и Хади Такташ в Вахитовском районе столицы Татарстана. Мальчик решил перебежать дорогу на "красный" запрещающий сигнал светофора. В этот момент его сбил автомобиль "Хэндё Акцент".

Иномаркой управлял 31-летний мужчина. Как полагают сотрудники ГИБДД УМВД Казани, мужчина не выбрал безопасную скорость, тем самым нарушив ПДД.

- В результате ДТП ребенок получил сотрясение головного мозга, - сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Казани. - К нему вызывали медиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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