2019-03-05T09:55:55+03:00
Происшествия

В Марий Эл на головы детей в одной из школ "льет дождь" во время уроков

Прокуратура требует от администрации Козьмодемьянска отремонтировать учебное заведение
Лика ИСАЕВА
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На головы детей во время учебы капает дождьНа головы детей во время учебы капает дождьФото: Из материалов пресс-службы
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Прокуратура республики провела проверку деятельности одной из школ Козьмодемьянска после того, как родители и ученики пожаловались на дожди во время уроков. Из-за протечки крыши на головы школьников капала вода, в кабинетах были мокрые стены, на которых уже начала расти плесень. Кабинет музыки и вовсе превратился в болото с лужами на полу и "постоянным холодом".

Факты подтвердились, и надзорный орган сделал выводы, что в средней общеобразовательной школе №3 Козьмодемьянска не созданы безопасные для здоровья детей условий обучения.

При этом директор школы несколько раз обращался в администрацию города с просьбой отремонтировать крышу, но эти жалобы и просьбы были проигнорированы.

- В адрес главы администрации городского округа прокурор направил представление об устранении нарушений закона, причин и условий, им способствующих, - сообщили в прокуратуре Марий Эл.

ИСТОЧНИК KP.RU

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