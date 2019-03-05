В Марий Эл на головы детей в одной из школ "льет дождь" во время уроков
Прокуратура республики провела проверку деятельности одной из школ Козьмодемьянска после того, как родители и ученики пожаловались на дожди во время уроков. Из-за протечки крыши на головы школьников капала вода, в кабинетах были мокрые стены, на которых уже начала расти плесень. Кабинет музыки и вовсе превратился в болото с лужами на полу и "постоянным холодом".
Факты подтвердились, и надзорный орган сделал выводы, что в средней общеобразовательной школе №3 Козьмодемьянска не созданы безопасные для здоровья детей условий обучения.
При этом директор школы несколько раз обращался в администрацию города с просьбой отремонтировать крышу, но эти жалобы и просьбы были проигнорированы.
- В адрес главы администрации городского округа прокурор направил представление об устранении нарушений закона, причин и условий, им способствующих, - сообщили в прокуратуре Марий Эл.
ИСТОЧНИК KP.RU
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