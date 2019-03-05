В Казани женщина-водитель сбила на "зебре" пенсионерку и ее 8-летнюю внучку
Дорожно-транспортное происшествие произошло 4 марта, в понедельник, в 13.45 на перекрестке проспекта Победы и улицы Фучика. 38-летняя женщина-водитель автомобиля "Ssangyong Actyon" выехала, по предварительным данным, на красный сигнал светофора и сбила пешеходов, которые переходили дорогу по "зебре".
В результате наезда под колесами иномарки оказались 63-летняя женщина и ее восьмилетняя внучка.
- В результате наезда школьница и пенсионерка получили травмы различной степени тяжести, - сообщили в пресс-службе ГИБДД УМВД Казани.
ИСТОЧНИК KP.RU
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