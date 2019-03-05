2019-03-05T09:37:43+03:00
Происшествия

В Казани женщина-водитель сбила на "зебре" пенсионерку и ее 8-летнюю внучку

Школьница и ее бабушка получили травмы
Лика ИСАЕВА
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Два человека пострадали во время перехода дороги.Два человека пострадали во время перехода дороги.Фото: Из материалов пресс-службы
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Дорожно-транспортное происшествие произошло 4 марта, в понедельник, в 13.45 на перекрестке проспекта Победы и улицы Фучика. 38-летняя женщина-водитель автомобиля "Ssangyong Actyon" выехала, по предварительным данным, на красный сигнал светофора и сбила пешеходов, которые переходили дорогу по "зебре".

В результате наезда под колесами иномарки оказались 63-летняя женщина и ее восьмилетняя внучка.

- В результате наезда школьница и пенсионерка получили травмы различной степени тяжести, - сообщили в пресс-службе ГИБДД УМВД Казани.

ИСТОЧНИК KP.RU

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