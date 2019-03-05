В Чувашии чиновники отправили детей многодетной женщины в садик на пятидневку
Жительница поселка Первое Мая из Моргаушского района республики Наталья Орлова каждое утро младшего ребенка оставляла дома, а сама вела четырех старших детей 2,5 километров до дороги, а потом еще 700 метров до автобусной остановки, далее - поездка на автобусе в поселок Юнга, где она оставляла детей в детсаду. Вечером - такой же путь обратно.
На проблему женщины обратили внимание только после статьи в СМИ, ведь Орловой отказали в помощи отправлять детей школьным автобусом - он предназначен только для учеников местной школы в селе Юнга. Хоть детсад и школа расположены рядом.
Проблему удалось решить только после обнародования истории в СМИ. Теперь Наталья Орлова может оставлять своих детей в детсаду на пятидневке.
ИСТОЧНИК KP.RU
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