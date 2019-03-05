2019-03-05T09:25:54+03:00
Общество

В Чувашии чиновники отправили детей многодетной женщины в садик на пятидневку

До этого женщина более двух километров добиралась только до остановки автобуса
Лика ИСАЕВА
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Фото ежедневного путешествия семьи Орловых сделал Алексей КряжинФото ежедневного путешествия семьи Орловых сделал Алексей Кряжин
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Жительница поселка Первое Мая из Моргаушского района республики Наталья Орлова каждое утро младшего ребенка оставляла дома, а сама вела четырех старших детей 2,5 километров до дороги, а потом еще 700 метров до автобусной остановки, далее - поездка на автобусе в поселок Юнга, где она оставляла детей в детсаду. Вечером - такой же путь обратно.

На проблему женщины обратили внимание только после статьи в СМИ, ведь Орловой отказали в помощи отправлять детей школьным автобусом - он предназначен только для учеников местной школы в селе Юнга. Хоть детсад и школа расположены рядом.

Проблему удалось решить только после обнародования истории в СМИ. Теперь Наталья Орлова может оставлять своих детей в детсаду на пятидневке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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