2019-03-05T08:29:21+03:00
Происшествия

Татарстанские таможенники обнаружили посылку с набором для начинающих воров-домушников

Две бандероли из Китая должны были поступить в Мурманскую и Воронежскую области
Лика ИСАЕВА
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Вот такой набор заказали в Китае начинающие домушникиВот такой набор заказали в Китае начинающие домушникиФото: Из материалов пресс-службы
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Во время таможенного досмотра посылок из Китая сотрудники Казанского почтового таможенного поста Татарстанской таможни обнаружили любопытный товар: навесной замок из прозрачного полимерного материала с двумя ключами и дополнительным комплектом изделий из металла различной конфигурации, проволоки с зубчиками различной формы, а также металлические пластины с пластиковой рукоятью. Одна посылка должна была быть доставлена в Мурманскую, другая - в Воронежскую области.

Эти изделия отправили на экспертизу с вопросом: могут ли относиться эти средства и их части к специальным техническим средствам негласного получения информации. Эксперты установили, что эти вещи е что иное, как набор отмычек и замок, предназначенный для отработки навыков его вскрытия, сообщили в пресс-службе Татарстанской таможни. Для удобства обучения один из замков - прозрачный, служит пособием для наблюдения за процессом открывания.

"Пособие для начинающих воров-домушников" изъято, решается вопрос процессуального характера.

Таможенники Татарстана обнаружили наборы для воров-домушников.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU

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