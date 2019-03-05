Татарстанские таможенники обнаружили посылку с набором для начинающих воров-домушников
Во время таможенного досмотра посылок из Китая сотрудники Казанского почтового таможенного поста Татарстанской таможни обнаружили любопытный товар: навесной замок из прозрачного полимерного материала с двумя ключами и дополнительным комплектом изделий из металла различной конфигурации, проволоки с зубчиками различной формы, а также металлические пластины с пластиковой рукоятью. Одна посылка должна была быть доставлена в Мурманскую, другая - в Воронежскую области.
Эти изделия отправили на экспертизу с вопросом: могут ли относиться эти средства и их части к специальным техническим средствам негласного получения информации. Эксперты установили, что эти вещи е что иное, как набор отмычек и замок, предназначенный для отработки навыков его вскрытия, сообщили в пресс-службе Татарстанской таможни. Для удобства обучения один из замков - прозрачный, служит пособием для наблюдения за процессом открывания.
"Пособие для начинающих воров-домушников" изъято, решается вопрос процессуального характера.
Таможенники Татарстана обнаружили наборы для воров-домушников.! другой источник
ИСТОЧНИК KP.RU
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