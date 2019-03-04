В Казани вынесли приговор шести «черным риелторам», которые присвоили квартир на 54 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 19:03 2019-03-04T19:03:04+03:00

Уголовное дело в отношении седьмого соучастника выделено в отдельное производство из-за его розыска. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пять из них получили реальные сроки

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Шестерых «черных риелторов» признали виновными в особо крупном мошенничестве. С 2011 по 2016 года они заключали с горожанами договора займа под залог квартир. На самом деле обманутые люди подписывали документы купли-продажи недвижимости.

В итоге преступники официально оформляли на себя или подставных лиц полученные квартиры. Их жертвами стали 23 жителя Казани. Им был причинён ущерб на общую сумму более 54 миллионов рублей.

С целью обеспечения гражданских исков потерпевших и возмещения причиненного ущерба судом наложен арест на квартиры, которые стали добычей преступников.

Наложен был арест и на имущество четверых осужденных стоимостью 60 миллионов рублей.

- Суд приговорил пятерых фигурантов к срокам от 5 до 7 лет с отбыванием в колониях общего и строгого режимов. Шестой соучастник получил 4 года условно, с испытательным сроком 4 года, - сообщили в прокуратуре Татарстана. - Уголовное дело в отношении седьмого соучастника выделено в отдельное производство из-за его розыска.

ИСТОЧНИК KP.RU