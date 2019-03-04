2019-03-04T18:21:04+03:00
Общество

Казанский школьник победил в олимпиаде по программированию «Технокубок»

В финале приняли участие более 500 учащихся 8-11 классов
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: Из материалов пресс-службыФото: Из материалов пресс-службы
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В Москве подвели итоги финала олимпиады по программированию «Технокубок» от МФТИ и МГТУ им. Н.Э. Баумана.

Ее заключительный этап прошел на некоторых площадках в России, а также Украине, Казахстане и Белоруссии. Всего в финал попали более 500 учащихся 8-11 классов.

В итоге победу одержал казанский школьник из лицея имени Н.И. Лобачевского К(П)ФУ Ильдар Гайнуллин. На втором месте Семен Савкин из Долгопрудного, на третьем - Батыр Сардарбеков из Алматы (Казахстан).

- Завоевать «Технокубок» - это значит закрепиться в числе сильнейших и самых перспективных юных программистов, - отмечает проректор по международным программам и технологическому предпринимательству МФТИ Алексей Малеев.

Победа на олимпиаде «Технокубок» дает возможность льготного поступления в российские вузы, в том числе на усмотрение победу можно засчитать как 100 баллов за ЕГЭ по информатике.

ИСТОЧНИК KP.RU

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