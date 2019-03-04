Средняя зарплата в Набережных Челнах выросла на 11%
Вместе с тем индекс промышленного производства упал более чем на 27%
Теперь средняя зарплата в татарстанском Автограде составляет 36,5 тысяч рублейФото: Олег ЗОЛОТО
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Средняя зарплата жителей Набережных Челнов увеличилась на 11,2% и составила 36,5 тысяч рублей. Об этом стало известно 4 марта во время традиционного «делового понедельника» в мэрии города.
Вместе с тем, в городе вырос и объем строительных работ – на 14,5%, и оборот розничной торговли – на 1%. Однако на фоне этого подъема в Набережных Челнах на 27,6% уменьшился индекс промышленного производства.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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