Средняя зарплата в Набережных Челнах выросла на 11%

СЕГОДНЯ 20:05 2019-03-04T20:05:01+03:00

Теперь средняя зарплата в татарстанском Автограде составляет 36,5 тысяч рублей Фото: Олег ЗОЛОТО

Вместе с тем индекс промышленного производства упал более чем на 27%

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Средняя зарплата жителей Набережных Челнов увеличилась на 11,2% и составила 36,5 тысяч рублей. Об этом стало известно 4 марта во время традиционного «делового понедельника» в мэрии города.

Вместе с тем, в городе вырос и объем строительных работ – на 14,5%, и оборот розничной торговли – на 1%. Однако на фоне этого подъема в Набережных Челнах на 27,6% уменьшился индекс промышленного производства.

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ИСТОЧНИК KP.RU