Жители Набережных Челнов задолжали налогов на 1,8 миллиарда рублей

СЕГОДНЯ 18:05 2019-03-04T18:18:51+03:00

73 тысячи жителей татарстанского Автограда не уплатили 141,5 миллионов рублей налогов за 2017 год Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

479 миллионов из них - задолженность по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды

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Общий долг жителей Набережных Челнов, не платящих по налоговым платежам, достиг 1,8 миллиардов рублей. 479 миллионов из них - задолженность по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды. Об этом официально заявил врио начальника налоговой инспекции города Диана Сагетдинова.

Отмечается, что 73 тысячи жителей татарстанского Автограда не уплатили 141,5 миллионов рублей налогов еще за 2017 год

Также Сагетдинова, отмечает, что в то же время в результате применения всего комплекса мер принудительного взыскания во все уровни бюджетов города поступило 2,4 миллиарда рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU