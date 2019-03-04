2019-03-04T17:01:50+03:00
Общество

5 марта в Татарстане ожидается сильный ветер с порывами до 20 м/с

В Казани вместе с этим прогнозируют еще и мокрый снег, а также дождь, местами метель
Олег ЛУГОВОЙ
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Также ожидается потепление, которое сойдет на нет 8 марта.Также ожидается потепление, которое сойдет на нет 8 марта.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Как сообщают в Гидрометцентре Татарстана, в ближайшие дни погоду на территории республики будет диктовать очередной активной североатлантический циклон. Он сулит татарстанцам обильные осадки, сильный ветер, существенные колебания атмосферного давления и потепление.

Так, уже днем 5 марта к западным районам республики подойдет теплый атмосферный фронт, который принесет мокрый снег, дождь, в отдельные районы метель и гололед. К слову, все это не минет и Казань.

А с 14.00 ожидается постепенное усиление ветра с порывами до 15-20 м/с час. Он будет властвовать до 10.00 6 марта.

Температура воздуха днем в восточных районах Татарстана составит -3, а на западе - +2 градуса (в Казани от -1 до +1).

6 марта республика будет в теплом секторе циклона. Также мокрый снег с дождем. Температура воздуха днем максимум +5 градусов. 7 марта похолодание осадки постепенно прекратятся. 8 марта днем столбики термометров максимум покажут от -2 до -7 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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