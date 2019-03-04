2019-03-04T17:36:25+03:00
Общество

В ряде домов и детсаду Московского района Казани почти сутки отключат воду

Автоцистерны с водой будут размещаться согласно поступающим заявкам
Олег ЛУГОВОЙ
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Воды не будет с 9.00 5 марта до 3.00 6 марта.Воды не будет с 9.00 5 марта до 3.00 6 марта.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В этот вторник в Московском районе столицы Татарстана почти на сутки пропадет вода.

Так, с 9.00 5 марта до 3.00 6 марта краны пересохнут по адресам: улица Блюхера, 79, 81, 81а, 82, 83, 84, 85, улица Серова, 3, 3/1, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 27, 31, улица Шамиля Усманова, 27а (детсад №314).

Для тех, кто не сможет сделать необходимых запасов, автоцистерны с водой будут размещаться согласно поступающим заявкам.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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