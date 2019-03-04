2019-03-04T16:47:16+03:00
Общество

В Казани зафиксировано снижение уровня заболеваемости ОРВИ

Тем не менее эпидпорог превышен на 34%
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: GLOBAL LOOK PRESSФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В столице Татарстана зафиксировали снижение уровня заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) - по сравнению с предыдущей неделей на 7,2%.

Так, с 25 февраля по 3 марта в Казани ОРВИ подтверждено у 12 015 людей. Но, тем не менее, эпидпорог превышен на 34,1%.

В целом же по Татарстану заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями также идет на спад - по сравнению с предыдущей неделей на 10,7%.

- Всего за минувшую неделю республике зарегистрировано 26 476 случаев заболевания вирусными инфекциями. Уровень заболеваемости выше эпидемического порога на 27,8%, - сообщают в Роспотребнадзоре Татарстана.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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