2019-03-04T17:21:51+03:00
Общество

В Набережных Челнах снят карантин по ОРЗ и гриппу

За прошедшую неделю в городе было зафиксировано 4,5 тысяч случаев заболеваний
Алина ГАБДУЛИНА
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В частности, грипп на прошлой неделе был обнаружен у пяти детей и одного взрослогоВ частности, грипп на прошлой неделе был обнаружен у пяти детей и одного взрослогоФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Стало известно, что 4 марта в Набережных Челнах сняли карантин по ОРЗ и гриппу, который был введен 30 января.

Вместе с тем известно, что за прошедшую неделю в городе было зафиксировано порядка 4,5 тысяч случаев данных заболеваний. В частности, грипп был обнаружен у пяти детей и одного взрослого. Соответствующие цифры приводит Роспотребнадзор Татарстана.

Ведомство также отмечает, что эта цифра ниже предыдущей недели на 22%.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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