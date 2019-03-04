В Набережных Челнах снят карантин по ОРЗ и гриппу

СЕГОДНЯ 17:21 2019-03-04T17:21:51+03:00

В частности, грипп на прошлой неделе был обнаружен у пяти детей и одного взрослого Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

За прошедшую неделю в городе было зафиксировано 4,5 тысяч случаев заболеваний

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Стало известно, что 4 марта в Набережных Челнах сняли карантин по ОРЗ и гриппу, который был введен 30 января.

Вместе с тем известно, что за прошедшую неделю в городе было зафиксировано порядка 4,5 тысяч случаев данных заболеваний. В частности, грипп был обнаружен у пяти детей и одного взрослого. Соответствующие цифры приводит Роспотребнадзор Татарстана.

Ведомство также отмечает, что эта цифра ниже предыдущей недели на 22%.

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ИСТОЧНИК KP.RU