2019-03-04T19:40:42+03:00
Происшествия

В Татарстане рабочий погиб от автоматизированного манипулятора

По данному факту возбуждено уголовное дело
Олег ЛУГОВОЙ
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Обстоятельства ЧП выясняют следователи.Обстоятельства ЧП выясняют следователи.
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Вечером 2 марта в цехе одного из предприятий Елабуги был смертельно травмирован 38-летний контролер качества продукции и технологического процесса.

Как полагают следователи, во время работ на линии прессования мужчину придавило автоматизированным манипулятором. Мужчина получил множественные травмы тела. Рабочего срочно госпитализировали, однако несмотря на усилия врачей он скончался в больнице. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил охраны труда».

- Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Следователями будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасности на производстве. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщают в следственном комитете Татарстана.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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