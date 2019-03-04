В Казани «Учителем года-2019» стал преподаватель биологии лицея-интерната №2

СЕГОДНЯ 15:40 2019-03-04T15:40:46+03:00

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В этот понедельник в Казани было объявлено имя лучшего учителя года. Преподаватель биологии лицея-интерната №2 Наиль Мирсаитов представит город на татарстанском этапе конкурса «Учитель года-2019».

Для справки, Наиль Мирсаитов сам является выпускником лицея-интерната №2 и работает там с 2013 года.

- У меня были прекрасные преподаватели, очень веселый, интересный, жизнерадостный, харизматичный преподаватель биологии и в моей судьбе, в моем выборе его роль – самая главная. Я пошел по этой стезе, потому что хотел быть таким же, нести добро и помогать будущему поколению, - сказал на церемонии награждения Мирсаитов.

По его словам, это был первый опыт участия в конкурсе «Учитель года».

- Это победа всего нашего коллектива. Ученики также на протяжении всего конкурса меня подбадривали, даже сегодня говорили: «Вы – лучший! Вы должны победить! Мы верим в вас!». Их поддержка дает дополнительный заряд энергии, - сказал победитель.

ИСТОЧНИК KP.RU