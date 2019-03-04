В Татарстане детский тренер и еще четверо мужчин надругались над девушкой в туалете кафе

СЕГОДНЯ 15:55 2019-03-04T15:55:32+03:00

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Ночью в субботу в Набережных Челнах в туалете одного из кафе пятеро мужчин надругались над 23-летней девушкой. Как сообщают «Челнинские известия», среди подозреваемых двое работников этой же точки общепита, тренер детской спортивной школы и двое рабочих, всех их задержали.

По информации издания, правоохранителям удалось выйти на след мужчин в возрасте от 18 до 26 лет с помощью записи с камеры видеонаблюдения, задержание произошло «по горячим следам».

Сейчас по данному факту полиция проводит проверку, о возбуждении уголовного дела пока не сообщается.

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ИСТОЧНИК KP.RU