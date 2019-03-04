2019-03-04T15:04:55+03:00
Происшествия

Сотрудники МВД России и Татарстана задержали производителей контрафактных картриджей

Только по предварительным подсчетам, правообладателям причинен ущерб на сумму свыше 100 миллионов рублей
Олег ЛУГОВОЙ
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Склады с контрафактом были обнаружены в Московском регионе, Чувашии, Марий Эл и Татарстане.Склады с контрафактом были обнаружены в Московском регионе, Чувашии, Марий Эл и Татарстане.Фото: скриншот с видео
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Сотрудники МВД России совместно с коллегами из Татарстана накрыли производство и продажу контрафактных картриджей к оргтехнике. Их выпускали под видом изделий всемирно известных торговых марок.

Работали злоумышленники в жилом доме в Истринском районе Подмосковья. Склады с контрафактом были обнаружены в Московском регионе, Чувашии, Марий Эл и Татарстане.

- Обнаружено и изъято оборудование, в том числе станок для выжигания логотипов, голограммы известных зарубежных производителей, упаковочные материалы, более 100 тысяч контрафактных картриджей, системные блоки и финансовые документы. По предварительным подсчетам, правообладателям причинен ущерб на сумму свыше 100 миллионов рублей, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В Татарстане по данному факту возбуждены уголовные дела о мошенничестве и незаконном использовании чужого товарного знака.

Задержано 10 участников группы. 5 из заключены под стражу, остальные находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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