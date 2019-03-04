Сотрудники МВД России и Татарстана задержали производителей контрафактных картриджей

СЕГОДНЯ 15:04 2019-03-04T15:04:55+03:00

Склады с контрафактом были обнаружены в Московском регионе, Чувашии, Марий Эл и Татарстане. Фото: скриншот с видео

Только по предварительным подсчетам, правообладателям причинен ущерб на сумму свыше 100 миллионов рублей

Изменить размер текста: A A

Сотрудники МВД России совместно с коллегами из Татарстана накрыли производство и продажу контрафактных картриджей к оргтехнике. Их выпускали под видом изделий всемирно известных торговых марок.

Работали злоумышленники в жилом доме в Истринском районе Подмосковья. Склады с контрафактом были обнаружены в Московском регионе, Чувашии, Марий Эл и Татарстане.

- Обнаружено и изъято оборудование, в том числе станок для выжигания логотипов, голограммы известных зарубежных производителей, упаковочные материалы, более 100 тысяч контрафактных картриджей, системные блоки и финансовые документы. По предварительным подсчетам, правообладателям причинен ущерб на сумму свыше 100 миллионов рублей, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В Татарстане по данному факту возбуждены уголовные дела о мошенничестве и незаконном использовании чужого товарного знака.

Задержано 10 участников группы. 5 из заключены под стражу, остальные находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

ИСТОЧНИК KP.RU