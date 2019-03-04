Президент Татарстана поздравил пятерых финалистов конкурса «Лидеры России-2019»

СЕГОДНЯ 13:50 2019-03-04T13:50:20+03:00

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В этот четверг, 4 марта, президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с представителями от республики в конкурсе «Лидеры России-2019». Они вышли в финал.

Это гендиректор ОАО «Нижнекамский хлебокомбинат» Рустем Абдуллин, начальник отдела больших данных «СтандартПроект» Рустем Гумеров, заместитель главврача Республиканского клинического онкологического диспансера Владимир Жаворонков, гендиректор ООО «Бипиум» Виктор Никитин и руководитель проекта по подбору персонала ОЭЗ «Алабуга» Игнат Петухов.

Глава региона поздравил их с выходом в заключительный этап конкурса «Лидеры России-2019» и пожелал успехов в финале, который пройдет с 13 по 17 марта в Сочи.

Рустам Минниханов отметил, что Татарстан окажет им содействие в получении дальнейшего образования и профессиональном развитии, а также предложил принять участие в проекте «Кадровый резерв Республики Татарстан».

Отметим, что всего финалистами конкурса «Лидеры России-2019» стали 300 человек. Из них будут определены 100 победителей.

ИСТОЧНИК KP.RU