7 марта в Нижнекамске без света останутся 7 домов
Причиной отключения электричества станет плановый ремонт линий электропередач в жилых массивах
Света в них не будет с 9.00 до 12.00Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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Стало известно, что в преддверии Международного женского дня, 7 марта, в Нижнекамске без света останутся 7 домов на двух улицах.
В частности, с 9.00 до 12.00 электричество отключат по адресам: улица Юности, 21, 21а, 21б, 21в и улица Корабельная, 14, 14а, 14б.
Причиной подобных неудобств в мэрии города называют плановый ремонт линий электропередач в жилых массивах.
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ИСТОЧНИК KP.RU