2019-03-04T12:59:51+03:00
Политика

Татарстан расширяет сотрудничество с Египтом

В Казани прошла встреча главы региона Рустама Минниханова с послом Арабской республики в России Ихабом Ахмедом Талаатом Насром
Олег ЛУГОВОЙ
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В Казани прошла встреча главы региона Рустама Минниханова с послом Арабской республики в России Ихабом Ахмедом Талаатом Насром. Фото: president.tatar.ruВ Казани прошла встреча главы региона Рустама Минниханова с послом Арабской республики в России Ихабом Ахмедом Талаатом Насром. Фото: president.tatar.ru
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В этот понедельник в Доме правительства президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с чрезвычайным и полномочным послом Египта в России Ихабом Ахмедом Талаатом Насром.

В начале беседы Рустам Минниханов выразил соболезнования в связи с крушением поезда в Каире, которое произошло на прошлой неделе.

Также на встрече глава региона отметил, что Татарстан заинтересован в дальнейшем развитии связей с Египтом.

- Мы подготовили план мероприятий по расширению сотрудничества, развитию экспорта нашей машиностроительной продукцию, продукции фармацевтики и сельскохозяйственных товаров. Что касается импорта, мы заинтересованы в поставках различного вида продовольствия из Египта и товаров легкой промышленности, - сказала президент Татарстана.

Помимо этого, в беседе стороны обсудили вопросы межвузовского взаимодействия, сотрудничество в сфере туризма и культуры. В итоге была достигнута договоренность об организации бизнес-миссий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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