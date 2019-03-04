Татарстан расширяет сотрудничество с Египтом
В этот понедельник в Доме правительства президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с чрезвычайным и полномочным послом Египта в России Ихабом Ахмедом Талаатом Насром.
В начале беседы Рустам Минниханов выразил соболезнования в связи с крушением поезда в Каире, которое произошло на прошлой неделе.
Также на встрече глава региона отметил, что Татарстан заинтересован в дальнейшем развитии связей с Египтом.
- Мы подготовили план мероприятий по расширению сотрудничества, развитию экспорта нашей машиностроительной продукцию, продукции фармацевтики и сельскохозяйственных товаров. Что касается импорта, мы заинтересованы в поставках различного вида продовольствия из Египта и товаров легкой промышленности, - сказала президент Татарстана.
Помимо этого, в беседе стороны обсудили вопросы межвузовского взаимодействия, сотрудничество в сфере туризма и культуры. В итоге была достигнута договоренность об организации бизнес-миссий.
ИСТОЧНИК KP.RU
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