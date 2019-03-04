В Казани во время пожара в пункте металлолома погиб мужчина

СЕГОДНЯ 13:26 2019-03-04T13:26:08+03:00

Изменить размер текста: A A

Возгорание в пункте приема металлолома на улице Родина в Советском районе Казани произошло 3 марта в 22.39. Пожарных вызвали очевидцы, сообщив, что горит одноэтажное здание размером 7х8 метров.

К моменту приезда огнеборцев здание было полностью охвачено огнем. С пламенем удалось справиться в 22.47, а в 22.52 объявили ликвидацию открытого горения.

- В результате пожара погиб мужчина, чья личность сейчас устанавливается, - сообщили в МЧС Татарстана. - Сгорело частично здание пункта приема металлолома, вещи и мебель на площади 15 квадратных метров.

Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

ИСТОЧНИК KP.RU