2019-03-04T13:26:08+03:00
Происшествия

В Казани во время пожара в пункте металлолома погиб мужчина

Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем.
Лика ИСАЕВА
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Фото: Из материалов пресс-службФото: Из материалов пресс-служб
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Возгорание в пункте приема металлолома на улице Родина в Советском районе Казани произошло 3 марта в 22.39. Пожарных вызвали очевидцы, сообщив, что горит одноэтажное здание размером 7х8 метров.

К моменту приезда огнеборцев здание было полностью охвачено огнем. С пламенем удалось справиться в 22.47, а в 22.52 объявили ликвидацию открытого горения.

- В результате пожара погиб мужчина, чья личность сейчас устанавливается, - сообщили в МЧС Татарстана. - Сгорело частично здание пункта приема металлолома, вещи и мебель на площади 15 квадратных метров.

Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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