2019-03-04T12:04:56+03:00
Происшествия

Татарстанский программист взломал ростовский Водоканал, чтобы заработать на биткоинах

Он намеревался использовать вычислительные мощности компьютеров предприятия для «майнинга» криптовалюты
Лика ИСАЕВА
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Фото: shutterstock.comФото: shutterstock.com
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Уголовное дело в отношении программиста из Набережных Челнов Вадима Аслямова было возбуждено по статье «Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ». В суде вина мужчины была доказана, и был вынесен обвинительный вердикт.

Как сообщили в ФСБ Татарстана, Аслямов взломал информационные системы АО «Ростовводоканал», что в Ростове-на-Дону. Программист хотел заработать на криптовалюте. Для этого ему и понадобились вычислительные мощности компьютерных ресурсов Водоканала. С помощью них Аслямов решил заняться «майнингом» - генерированием биткоинов.

- С учетом того, что АО «Ростовводоканал» относится к категории критически важных объектов жизнеобеспечения, сбой в работе его информационных систем был способен привести к возникновению крупных аварий и техногенных катастроф в Ростове-на-Дону, - сообщили в пресс-службе ФСБ Татарстана.

Свою вину Аслямов признал, и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на один год условно с испытательным сроком один год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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