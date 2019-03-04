2019-03-04T14:09:09+03:00
Происшествия

В Татарстане на пенисонерку с крыши упал сугроб и она задохнулась в снегу

По данному факту проводится доследственная проверка
Лика ИСАЕВА
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В обстоятельствах происшествия разбираются следователи.В обстоятельствах происшествия разбираются следователи.Фото: Иван ПЕТРОВ
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Трагедия произошла в селе Темясово Лениногорского района республики. 80-летняя пенсионерка незадолго до случившегося приехала к дочери погостить. Та вместе с мужем 2 марта отправилась в город. Там супруги пробыли некоторое время. Вернувшись, они увидели, что с крыши их дома сошел снег, и на крыльце образовался сугроб в два метра высотой.

Женщина бросилась в дом, но там матери не было. Тогда они начали раскапывать снег и нашли тело пенсионерки. По предварительным данным, женщина провела под снегом не менее трех часов и погибла от удушья.

- По данному факту проводится доследственная проверка, - сообщили в следственном комитете Татарстана.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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