Житель Марий Эл послал в детсад обнаженное фото экс-супруги и попал под суд
Уголовное дело в отношении 46-летнего жителя Волжска по статье "Незаконное собирание и распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну, без его согласия" передано в суд.
Мужчина решил отомстить своей бывшей жене за то, что ему ограничили встречу с детьми. По версии следствия, он оставил в спальне женщины включенный диктофон. Затем к сделанной записи прикрепил фотографию спящей и обнаженной экс-супруги. Все это мужчина отправил в детсад, где воспитывается его ребенок.
- Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в следственном комитете Марий Эл.
Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен
ИСТОЧНИК KP.RU