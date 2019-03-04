В Татарстане пенсионерка отравилась угарным газом
Женщина госпитализирована
С диагнозом "отравление легкой степени тяжести" пенсионерка госпитализирована в Альметьевскую ЦРБ.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Еще одна жительница Татарстана стала жертвой угарного газа. В воскресенье, 3 марта, в своей бане на территории частного домохозяйства на улице Невского в Альметьевске почувствовала недомогание 84-летняя женщина. С диагнозом "отравление легкой степени тяжести" пенсионерка госпитализирована в Альметьевскую ЦРБ.
- Устанавливается причина происшествия, - сообщили в МЧС Татарстана. - Баня отапливалась дровами.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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