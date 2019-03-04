2019-03-04T10:34:44+03:00
Происшествия

В Татарстане рыбаки на снегоходе застряли в сугробе

Мужчин вызволяли сотрудники МЧС республики
Лика ИСАЕВА
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Спасателям позвонили двое рыбаков и рассказали, что в ночь с 3 на 4 марта, в 1.45, они возвращались с рыбалки домой в Агрызском районе республики, и их снегоход застрял в снегу. 56-летний и 49-летний мужчины сильно замерзли и просят помощи.

На место ЧП сразу выехали спасатели из ЗПСО№6. Пострадавших они отыскали в районе поселка Красный Бор, на 5 километров выше села, на русле реки.

Дежурная смена спасателей вывезла мужчин на берег поселка Красный Бор на снегоходе «Поларис». Спасенные не пострадали, в медицинской помощи не нуждаются, сообщили в МЧС Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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