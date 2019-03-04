2019-03-04T09:59:54+03:00
Общество

Символом 550-летия Чебоксар станет утенок

Об этом рассказали на совещании организационного комитета по празднованию юбилея города
Лика ИСАЕВА
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Вот такой утенок станет символом юбилея ЧебоксарВот такой утенок станет символом юбилея ЧебоксарФото: Из материалов пресс-службы
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1 марта в столице Чувашии прошло заседание организационного комитета по празднованию 550-летия города Чебоксары. Указ о праздновании подписан Владимиром Путиным. Во время своего доклада о ходе подготовки мероприятия заместитель главы администрации Чебоксар по социальным вопросам Алла Салаева напомнила основные вехи развития Чебоксар от первого упоминания в летописи, строительства крепости и приезда Екатерины II.

К своему юбилею город пополнится социальными объектами - двумя школами на 1600 мест, 10 детскими садами на 2160 мест, 3 дорогами в новых микрорайонах, общественными пространствами в центре.

- 1 июня в Чебоксарах высадится десант 1-го федерального канала: 150 телеведущих, популярных артистов, олимпийских чемпионов. На стадион «Спартак» на вертолете приземлится Леонид Якубович с мороженым для футболистов-дошколят, - рассказала Алла Салаева - Талисманом праздника станет утенок, пусть он будет узнаваемым и любимым.

ИСТОЧНИК KP.RU

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