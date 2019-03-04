Названы самые опасные места в Казани, где ожидается половодье

СЕГОДНЯ 08:40 2019-03-04T08:40:05+03:00

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Тревожные дни наступают для казанцев - с приходом тепла возникает риск половодья. Во время совещания в мэрии города начальникУГЗ Исполкома Казани Фердинант Тимурханов рассказал, что при резком и устойчивом потеплении возможно подтопление низинных территорий в жилых районах, через которые протекают такие реки, как Казанка, Киндерка, Вертлевка, Нокса и Сухая река.

На данный момент высота сугробов в городе достигает 68 сантиметров, и это почти на 25% боьше, чем среднегодовое значение.

Грунт промерз на 25-45 сантиметров, среднегодовой показатель составляет 57 сантиметров: в Царицыно этот показатель составляет 39 сантиметров, в Салмачах и в Мирном - 40 сантиметров, в Дербышках - 39 сантиметров, на Сухой реке - 35 сантиметров, в Юдино - 42 сантиметра.

ИСТОЧНИК KP.RU