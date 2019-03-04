2019-03-04T08:40:05+03:00
Общество

Названы самые опасные места в Казани, где ожидается половодье

Об этом рассказал начальник УГЗ Исполкома города Фердинанд Тимурханов
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Тревожные дни наступают для казанцев - с приходом тепла возникает риск половодья. Во время совещания в мэрии города начальникУГЗ Исполкома Казани Фердинант Тимурханов рассказал, что при резком и устойчивом потеплении возможно подтопление низинных территорий в жилых районах, через которые протекают такие реки, как Казанка, Киндерка, Вертлевка, Нокса и Сухая река.

На данный момент высота сугробов в городе достигает 68 сантиметров, и это почти на 25% боьше, чем среднегодовое значение.

Грунт промерз на 25-45 сантиметров, среднегодовой показатель составляет 57 сантиметров: в Царицыно этот показатель составляет 39 сантиметров, в Салмачах и в Мирном - 40 сантиметров, в Дербышках - 39 сантиметров, на Сухой реке - 35 сантиметров, в Юдино - 42 сантиметра.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Непогода в Казани»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
ВТБ начинает работать по госпрограмме льготного автокредитования
Татарстан расширяет сотрудничество с Египтом
Житель Марий Эл послал в детсад обнаженное фото экс-супруги и попал под суд
Татарстанский программист взломал ростовский Водоканал, чтобы заработать на биткоинах
Президент Татарстана наградил экс-мэра Казани орденом «Дуслык»
ВТБ запустил новый накопительный счет «Копилка»
В Татарстане пенсионерка отравилась угарным газом
В Татарстане рыбаки на снегоходе застряли в сугробе
Символом 550-летия Чебоксар станет утенок
Казань подготовила к паводку 2370 мешков с песком
"Старый город" в Казани в 2018 году посетили 1,3 миллионов туристов
В Татарстане 4 марта прогнозируют снег и до 13 градусов мороза
В Татарстане с начала года в результате пожаров погиб 41 человек
Болельщики "Ак Барса" пообещали постричься налысо, если казанцы пройдут "Авангард" в серии плей-офф
Пожарные спасли пять человек, отрезанных едким дымом от возгорания в квартире
Из-за аварии в центре Казани встали троллейбусы
Курбан Бердыев о победе над "Ахматом": Ничейная игра, но Всевышний вернул нам очки
В Чебоксарах автобус сбил работника автомойки
В Татарстане мужчина посреди улицы раздел девушку и убежал
В Татарстане пенсионерка отдала мошенникам более 300 тысяч рублей, испугавшись, что ее банковский счет закроют
"Дрифтанул": В Казани трамвай сошел с рельсов
Не в ковше, так на снегоходе: Пациента из Татарстана вновь пришлось доставлять до фельдшера необычным способом
34 очка Хенри не спасли УНИКС от поражения от "Астаны"
Не спешите нас хоронить: Обескровленный "Рубин" в дополнительное время вырвал победу у "Ахмата"
Таможня Татарстана во второй раз стала лучшей в России