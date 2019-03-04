2019-03-04T08:30:43+03:00
Общество

"Старый город" в Казани в 2018 году посетили 1,3 миллионов туристов

Об этом рассказали в мэрии города
Лика ИСАЕВА
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Префект "Старого города" Марат Усманов сообщил, что на реставрацию объектов культурного наследия и благоустройства слободы было инвестировано в 2018 году более 500 миллионов рублей. С 2015 года в реновацию слободы уже было инвестировано более 2 миллиардов рублей. Благодаря этому "Старый город" привлек внимание 1,3 миллионов туристов, что на 15% превышает количество посетителей в 2017 году.

В 2018 году был восстановлен ранее утраченный памятник городского значения - Дом Бикмухаметова, который расположен в доме 10 по улице Шамиля Марджани. Инвестор потратил на реконструкцию 250 миллионов рублей.

На территории Старо-Татарской слободы работает пять музеев, в том числе музеи чак-чака, чая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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