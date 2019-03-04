2019-03-04T08:48:36+03:00
Общество

Казань подготовила к паводку 2370 мешков с песком

Об этом рассказали в мэрии столицы Татарстана
Лика ИСАЕВА
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Начальник Управления гражданской защиты Исполкома Казани Фердинад Тимурханов рассказал, как Казань готовится к предстоящему весеннему паводку. Прежде всего, город подготовил в каждом районе мобильные группы для быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации. Таких групп насчитывается 150, и в их арсенале 137 единиц техники, 147 откачивающих насосов, 2370 мешков с песком и 810 трапов.

Для временного размещения людей на время поддтопления из опасных районов подготовлено 12 пунктов временного размещения. Там смогут переждать паводок 2910 человек.

Еще осенью 2018 года прочистили русла малых рек в столице Татарстана, обновлены 3 километра водоотводных каналов. Для талой воды создаются искуственные препятствия в виде насыпных преград.

ИСТОЧНИК KP.RU

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