2019-03-03T16:06:40+03:00
Спорт

Болельщики "Ак Барса" пообещали постричься налысо, если казанцы пройдут "Авангард" в серии плей-офф

Они считают, что нынешние 0:3 в серии еще не приговор
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: соцсети.Фото: соцсети.
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Уже сегодня казанский "Ак Барс" может завершить текущий сезон. Это произойдет в том случае, если казанские хоккеисты уступят в четвертом матче четвертьфинальной серии Восточной конференции КХЛ омскому "Авангарду". Сейчас в серии счет 3:0 в пользу "Авангарда".

Впрочем, по мнению болельщиков "Ак Барса", у команды еще есть шанс спасти серию и продолжить биться за Кубок Гагарина.

- 0:3 в серии - это еще не приговор! Поэтому мы решили запустить #ComebackChallenge, - написали администраторы группы "Ак Барс" Вконтакте | Хоккей как есть.

Суть акции заключается в том, что администраторы группы побреются налысо, если "Ак Барс" выиграет у "Авангарда" четыре матча подряд и выйдет в следующий раунд.

Отметим, что матч между "Ак Барсом" и "Авангардом" состоится на "Татнефть Арене". Начало матча в 17:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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