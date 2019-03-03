Болельщики "Ак Барса" пообещали постричься налысо, если казанцы пройдут "Авангард" в серии плей-офф
Уже сегодня казанский "Ак Барс" может завершить текущий сезон. Это произойдет в том случае, если казанские хоккеисты уступят в четвертом матче четвертьфинальной серии Восточной конференции КХЛ омскому "Авангарду". Сейчас в серии счет 3:0 в пользу "Авангарда".
Впрочем, по мнению болельщиков "Ак Барса", у команды еще есть шанс спасти серию и продолжить биться за Кубок Гагарина.
- 0:3 в серии - это еще не приговор! Поэтому мы решили запустить #ComebackChallenge, - написали администраторы группы "Ак Барс" Вконтакте | Хоккей как есть.
Суть акции заключается в том, что администраторы группы побреются налысо, если "Ак Барс" выиграет у "Авангарда" четыре матча подряд и выйдет в следующий раунд.
Отметим, что матч между "Ак Барсом" и "Авангардом" состоится на "Татнефть Арене". Начало матча в 17:00.
ИСТОЧНИК KP.RU