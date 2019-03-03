Из-за аварии в центре Казани встали троллейбусы
Электротранспорт не мог объехать место ДТП
Фото: соцсети.
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Жители Казани днем 3 марта могли заметить, что троллейбус №1 долго не едет. Причиной тому стала авария на улице Бондаренко. Там столкнулись троллейбус и легковой автомобиль "Форд".
В результате иномарка осталась стоять посреди дороги. Если другие машины и автобусы еще кое-как могли объехать участников аварии, то троллейбусам этого сделать никак не удавалось. В результате "рогатые" массово скопились около станции метро "Козья слобода" и ждали пока участники ДТП разъедутся.
О пострадавших в ходе аварии пока не известно.
Фото: соцсети.
ИСТОЧНИК KP.RU