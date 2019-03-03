Пожарные спасли пять человек, отрезанных едким дымом от возгорания в квартире

СЕГОДНЯ 15:17 2019-03-03T15:17:18+03:00

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В воскресенье, 3 марта, в Казани произошел пожар. Вызов поступил с улицы Фучика. Очевидцы сообщили, что в доме №108 горит квартира, распложенная на пятом этаже многоквартирного жилого дома.

Прибывшие на место происшествия пожарные установили, что очаг возгорания находился на кухне. При этом, хозяйка жилища смогла покинуть квартиру самостоятельно. Однако пять человек не могли спуститься вниз. Они были отрезаны едким густым дымом. Спасателям удалось эвакуировать их, надев на людей маски спасаемого от дыхательных аппаратов на сжатом воздухе.

В итоге пожарным удалось справиться с огнем. Площадь возгорания составила 4 квадратных метра.

ИСТОЧНИК KP.RU