2019-03-03T17:05:35+03:00
Общество

В Татарстане с начала года в результате пожаров погиб 41 человек

По сравнению с прошлым годом количество смертей увеличилось почти в 2,5 раза
Владимир КРУПСКИЙ
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Всего произошло более 600 пожаров.Всего произошло более 600 пожаров.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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За первые два месяца 2019 года на территории Татарстана произошло 634 пожара. Об этом рассказал начальник Главного управления МЧС РФ по РТ Рафис Хабибуллин. По сравнению с прошлым годом число возгораний уменьшилось. Для примера, за два первых месяца 2018-го произошло 668 пожаров.

А вот количество смертей в результате пожаров в Татарстане увеличилось. Так, с начала года в результате возгораний погиб 41 человек. В 2018 году за первые два месяца в пожарах погибли 17 человек. Кроме того, в пожарах пострадали 35 человек (в 2018 году – 44 человека).

Кроме того, начальник Главного управления МЧС РФ по РТ обозначил районы, где наблюдается рост числа людей, погибших на пожарах. Это Аксубаевский, Альметьевский, Балтасинский, Буинский, Заинский, Зеленодольский, Кайбицкий, Кукморский, Лаишевский, Лениногорский, Нижнекамский, Нурлатский, Пестречинский, Чиспольский районы, города Казань и Набережные Челны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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