Курбан Бердыев о победе над "Ахматом": Ничейная игра, но Всевышний вернул нам очки

СЕГОДНЯ 13:48 2019-03-03T13:48:33+03:00

Рулевой "Рубина" считает, что его подопечные справились с задачей на игру

Изменить размер текста: A A

Победа казанского "Рубина" над "Ахматом" была заслуженной. Так считает главный тренер казанского клуба Курбан Бердыев.

- В целом, напряженная игра без моментов. В первом тайме только могли забить, у Полоза был момент. В целом, ничейная игра, но видимо Всевышний вернул нам те очки, которые мы потеряли в Грозном. Хотя первый мяч, забитый Сагитовым, был чистый – мяч не ушел за лицевую. Слава Аллаху, что так закончилось, - заявил Бердыев.

Отдельно наставник "Рубина" отметил автора победного гола. Артур Сагитов всего лишь второй раз в карьере вышел на поле в составе главной команды "Рубина".

- Просто рад за парня. Все-таки наш воспитанник. Я уже говорил в интервью, что надеюсь, что скоро их будет больше. Дай бог, - пояснил наставник "Рубина".

ИСТОЧНИК KP.RU