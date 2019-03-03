Курбан Бердыев о победе над "Ахматом": Ничейная игра, но Всевышний вернул нам очки
Победа казанского "Рубина" над "Ахматом" была заслуженной. Так считает главный тренер казанского клуба Курбан Бердыев.
- В целом, напряженная игра без моментов. В первом тайме только могли забить, у Полоза был момент. В целом, ничейная игра, но видимо Всевышний вернул нам те очки, которые мы потеряли в Грозном. Хотя первый мяч, забитый Сагитовым, был чистый – мяч не ушел за лицевую. Слава Аллаху, что так закончилось, - заявил Бердыев.
Отдельно наставник "Рубина" отметил автора победного гола. Артур Сагитов всего лишь второй раз в карьере вышел на поле в составе главной команды "Рубина".
- Просто рад за парня. Все-таки наш воспитанник. Я уже говорил в интервью, что надеюсь, что скоро их будет больше. Дай бог, - пояснил наставник "Рубина".
ИСТОЧНИК KP.RU