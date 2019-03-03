2019-03-03T11:36:16+03:00
Происшествия

В Татарстане пенсионерка отдала мошенникам более 300 тысяч рублей, испугавшись, что ее банковский счет закроют

Сейчас полицейские ищут аферистов
Владимир КРУПСКИЙ
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Женщина перевела средства на три расчетных счета.Женщина перевела средства на три расчетных счета.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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В полицию обратилась 63-летняя жительница Набережных Челнов. Она сообщила, что стала жертвой мошенников.

По словам пенсионерки, 26 и 27 февраля ей звонил неизвестный, которого она приняла за сотрудника банка. Мужчина заявил, что ее банковский счет в скором времени будет закрыт. Для сохранения накоплений аферист посоветовал женщине набрать несколько цифровых комбинаций в банкомате.

- После того, как челнинка выполнила все рекомендации, она обнаружила, что со счета сняты 314 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе МВД Татарстана..

По данному факту возбуждено уголовное дело. Установлено, что все свои сбережения пенсионерка перечислила на три расчетных счета мошенников и один абонентский номер, зарегистрированный в Татарстане. Пока задержать злоумышленников не удалось.

ИСТОЧНИК KP.RU

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