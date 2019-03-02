Гендиректор ЮНЕСКО Одре Азуле посетит Казань, чтобы встретится с Рустамом Миннихановым
Это будет ее первый визит в Россию
Фото: ru.wikipedia.org
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Генеральный директор ЮНЕСКО Одре Азуле 5 марта впервые приедет в Россию. Здесь она встретится с Президентом страны Владимиром Путиным и главой Татарстана Рустамом Миннихновым. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщении пресс-службы учреждения. Отмечается, что встреча с главой Татарстана пройдет в Казани.
Цель рабочей поездки Азуле – подтверждение связи между ЮНЕСКО и Россией. Обратно в Париж она отправится 7 марта.
ИСТОЧНИК KP.RU