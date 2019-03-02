Гендиректор ЮНЕСКО Одре Азуле посетит Казань, чтобы встретится с Рустамом Миннихановым

СЕГОДНЯ 16:13 2019-03-02T16:13:34+03:00

Это будет ее первый визит в Россию

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Генеральный директор ЮНЕСКО Одре Азуле 5 марта впервые приедет в Россию. Здесь она встретится с Президентом страны Владимиром Путиным и главой Татарстана Рустамом Миннихновым. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщении пресс-службы учреждения. Отмечается, что встреча с главой Татарстана пройдет в Казани.

Цель рабочей поездки Азуле – подтверждение связи между ЮНЕСКО и Россией. Обратно в Париж она отправится 7 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU