2019-03-02T18:13:56+03:00
Общество

В Татарстане на капитальный ремонт домов в 2019 году потратят более 5,8 миллиардов рублей

На эти деньги будет отремонтировано 5,6 миллионов квадратных метров жилья
Алина ГАБДУЛИНА
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Не коснутся ремонтные работы лишь домов Атнинского, Дрожжановского и Кайбицкого районовНе коснутся ремонтные работы лишь домов Атнинского, Дрожжановского и Кайбицкого районовФото: Евгения ГУСЕВА
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Стало известно, что в 2019 году на капитальный ремонт домов в Татарстане будет потрачено более 5,8 миллиардов рублей. Такие цифры в субботу, 2 марта, назвал министр строительства, архитектуры и ЖКХ региона Ирек Файзуллин на совещании в Доме Правительства Татарстана.

В частности, в течение года должны быть отремонтированы 936 домов общей площадью 5,6 миллионов квадратных метра. Известно, что деньги на их капремонт будут выделены собственниками жилья (3,7 миллиарда рублей), а также республиканским и местными бюджетами (2 миллиарда рублей).

Не коснутся ремонтные работы лишь домов Атнинского, Дрожжановского и Кайбицкого районов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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