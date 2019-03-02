В Татарстане на капитальный ремонт домов в 2019 году потратят более 5,8 миллиардов рублей
Стало известно, что в 2019 году на капитальный ремонт домов в Татарстане будет потрачено более 5,8 миллиардов рублей. Такие цифры в субботу, 2 марта, назвал министр строительства, архитектуры и ЖКХ региона Ирек Файзуллин на совещании в Доме Правительства Татарстана.
В частности, в течение года должны быть отремонтированы 936 домов общей площадью 5,6 миллионов квадратных метра. Известно, что деньги на их капремонт будут выделены собственниками жилья (3,7 миллиарда рублей), а также республиканским и местными бюджетами (2 миллиарда рублей).
Не коснутся ремонтные работы лишь домов Атнинского, Дрожжановского и Кайбицкого районов.
ИСТОЧНИК KP.RU