Таможня Татарстана во второй раз стала лучшей в России

СЕГОДНЯ 18:39 2019-03-02T18:39:00+03:00

Внешнеторговый оборот в регионе деятельности Татарстанской таможни по итогам 2018 года составил 4,3 миллиарда долларов США Фото: Влад КОМЯКОВ

В прошлый раз она удостаивалась такого звания в 2016 году

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Татарстанская таможня вновь стала лучшей в России. Спустя два года, она вновь вернула себе это звание, заняв первое место в номинации «Лучший коллектив внутренней таможни».

Переходящий вымпел Федеральной таможенной службы (ФТС) и диплом будут вручены начальнику Татарстанской таможни Альберту Мавликову на ближайшем заседании коллегии ФТС России.

Известно, что внешнеторговый оборот в регионе деятельности Татарстанской таможни по итогам 2018 года составил 4,3 миллиарда долларов США. Кроме того, в прошлом году в федеральный бюджет ими было перечислено более 27 миллиардов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU