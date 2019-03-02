2019-03-02T15:54:05+03:00
Общество

В Набережных Челнах девушка решила судиться из-за свадебного платья

Наряд был доставлен не в срок и не соответствовал размерам покупательницы
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Жительница Набережных Челнов обратилась в городской суд с иском к индивидуальному предпринимателю, у которого она ранее заказывала себе свадебное платье. По словам девушки, наряд был доставлен не в срок и не соответствовал ее размерам: 46 по груди и 44 – по талии.

Истец требовала не только расторгнуть договор купли-продажи и вернуть ей уплаченные за товар 23 920 рублей, но и компенсировать моральный вред в размере 4 тысяч рублей, а после и вовсе взыскать с бизнесмена штраф - 50% от суммы удовлетворенных исковых требований.

Однако судебная товароведческая экспертиза установила, что платье соответствует 46 размеру, а в бланке указан 48,5 (российский 48 размер). Исходя из этого, иск горожанки был удовлетворен лишь частично: ей вернули деньги за платье, выплатили 1 тысячу рублей за моральный ущерб и наложили на предпринимателя штраф в 5 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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